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Месячная норма за сутки: дороги Семея затопило ливнем (видео)

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Машины едут по затопленным улицам Семея
Машины едут по затопленным улицам Семея. Кадр из видео: instagram.com/semey_city_

В Семее на востоке Казахстана за сутки выпала месячная норма осадков - улицы города затопило дождевыми водами. В акимате прокомментировали ситуацию и извинились перед горожанами.

Видеоролик, на котором запечатлены последствия проливного дождя, опубликовала Instagram-страница semey_city_. На кадрах видно, как автомобиль практически плывут по затопленным улицам, а некоторым водителям приходится вычерпывать воду из салона авто.

На публикацию отреагировали в акимате города - комментарий ведомства появился под постом с видеороликом.

Как сообщили в акимате, за последние сутки, 14 сентября, в городе выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилась большая количество воды.

"В настоящее время подрядчики отдела ЖКХ города Семей с помощью спецтехники выполняют водооткачные работы по улице Селевина и на кольцевой дороге (кольцевой развязке) на левом берегу. Приносим извинения жителям города за временные неудобства", - говорится в сообщении.

На сайте госметеослужбы "Казгидромет" сообщается, что дождь в города будет идти и завтра, 16 сентября. В воскресенье же, 17 сентября, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков и 15-17 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036833-mesyachnaya-norma-za-sutki-dorogi-semeya-zatopilo-livnem-video/

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