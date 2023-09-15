19-летний житель Уральска превысил скорость на 1,5 млн тенге

19-летний житель Уральска за пять дней 33 раза превысил скорость на 1,5 млн тенге. Его задержали, а автомобиль поместили на спецстоянку, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, 15 сентября система Suncar Smart Qorgau в потоке выявила автомобиль "Ваз-2112", водитель которого неоднократно превысил скоростной режим на улицах Уральска.

Данная машина примерно в 10.10 была остановлена сотрудниками батальона патрульной полиции по улице Есенжанова.

Водителем оказался 19-летний житель города, который в течение пяти дней 33 раза превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге.

Молодой человек имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50% от суммы штрафов. В настоящее время автомобиль водворен на спецстоянку.

Добавим, что согласно ст.592 КоАП РК:

1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от десяти до двадцати километров в час влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).

2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от двадцати до сорока километров в час влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).

3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока и более километров в час влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 000 тенге).

4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей (103 500 тенге).