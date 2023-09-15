Земля у жилого дома в Риддере обвалилась при ремонте теплотрассы (видео)
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В Риддере обвалилась отмостка фундамента четырехквартирного дома во время земляных работ по замене теплотрассы. Создана рабочая группа по изучению и решению данной ситуации, передает Аltaynews.kz.
Как сообщает издание со ссылкой на акимат города, инцидент произошел вчера, 14 сентября, в 23:00 в одноэтажном доме по улице Валиханова, где расположены четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. На этом месте велись земляные работы по замене теплотрассы.
В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что угроз прочности дома не обнаружено. Фундамент находится на месте.
"Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы все же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников", – говорится в публикации.
Также сообщается, что создана рабочая группа по изучению и решению возникшей ситуации.
Напомним, в курортном поселке Зеренда в Акмолинской области рухнула теплотрасса, проложенная на высоте трех метров.
А в Актау плита обрушилась и проломила пол в строящемся доме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036703-zemlya-u-zhilogo-doma-v-riddere-obvalilas-pri-remonte-teplotrassy-video/