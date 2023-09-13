Пожарная лестница перевернулась во время учений в Алматы (видео)

Во вторник, 12 сентября, в Алматы во время учебной тренировки опрокинулась пожарная автолестница. По данному факту назначена служебная проверка, передает NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлена опрокинувшаяся автолестница, опубликовала Instagram-страница kris_p_brothers.

По словам автора ролика, инцидент произошел при проведении пожарно-тактических учений на нефтебазе - при опрокидывании автолестница ударила по резервуару.

В ролике говорится, что водитель автолестницы не пострадал, но сама техника получила значительные повреждения.

Департамент по ЧС Алматы прокомментировал инцидент под постом.

"12 сентября в 12:47 в ходе учебной тренировки на резервуаре объекта Алматинский филиал ТОО "Sinooil" пожарная автолестница АЛ-50 при развертывании опрокинулась на левый бок. Пострадавших нет. Назначена служебная проверка", - сообщили в ведомстве.