"Снова поплывем?": астанчане делятся видео затопленных улиц после ливня

На Астану сегодня вновь обрушилась непогода. Сильный дождь затопил улицы и дворы. Жители столицы делятся в соцсетях последствиями стихийного бедствия, передает NUR.KZ.

Как сообщает столичный акимат в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 12 сентября, в связи с проливными дождями по городу задействовано более 100 единиц спецтехники. На подтопляемых участках работают бригады.

"Организацией Elorda eco system на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

Данные работы ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города. В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Между тем астанчане делятся в соцсетях видео с затопленных улиц, дворов и подъездов. На одном из кадров – мужчина по пояс в воде несет ребенка на спине.

Добавим, сегодня в Астане было объявлено штормовое предупреждение. В столице прогнозировались гроза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, в конце августа в Астане прошел сильный дождь. Тогда в акимате сообщали, что за вечер выпало больше месячной нормы осадков – 42 мм, при месячной норме – 31 мм осадков.