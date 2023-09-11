В каком случае казахстанцев могут лишить родительских прав

В каком случае в Казахстане могут лишить родительских прав, рассказала начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП Алматы Жанна Шонжанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала Жанна Шонжанова во время брифинга на , лишение родительских прав - это крайняя мера, когда проводимая органами профилактика не действует.

"Если установлено, что семья, к примеру, употребляет алкогольные напитки, семья ставится на учет, материал рассматривается на комиссии. Семья систематически проверяется по месту жительства. Родители ставятся на учет в наркологию, семья находится под контролем.

Бывает, семьи исправляются. В течение 6 месяцев мы можем их привлечь к административной ответственности. Материал собирается и передается в суд. В суде родитель понимает, что может лишиться родительских прав и потерять детей", - говорит подполковник полиции.

По ее словам, зачастую этого хватает, чтобы родители приняли решение начать новую жизнь. Но порой они не делают для себя положительных выводов.

"В таких случаях, когда продолжают (злоупотреблять вредными привычками - прим. ред.) или когда имеется насилие, факты жестокого обращения, нами незамедлительно материал размаривается на межведомственной комиссии, где выносится решение о лишении родительских прав.

Далее органами опеки материал направляется в суд, где родители ограничиваются или лишаются родительских прав", - говорит Жанна Шожанова.

Она также подчеркнула, что только в крайнем случае ребенок изымается органами опеки незамедлительно.

"Если ситуация критическая, в течение 7 дней дело направляется в суд для ограничения родительских прав - когда имеются подтвержденные факты насилия, в ужасающей обстановке ребенок находится", - добавила спикер.

Она рассказала также, что за текущий год родительских прав в Алматы лишили 23 человека. Еще 539 человек привлекли к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.