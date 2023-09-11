"Идут жалобы от населения": премьер-министр дал поручения по строительству дорог

Вопросы строительства и реконструкции автодорог республиканского, областного и районного значений рассмотрены на штабе по реализации предвыборной программы президента, сообщается на сайте правительства РК.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что президентом поставлена задача до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тыс. км дорог республиканской сети. В ближайшие годы планируется поэтапная реализация приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км.

Первоочередными на сегодня являются три проекта на 2 тыс. км:

трасса "граница Российской Федерации — Мартук — Актобе — Улгайсын — Кызылорда";

трасса "Жезказган — Караганда";

трасса "Обход города Сарыагаш".

На некоторых участках строительно-монтажные работы уже идут, по другим ожидается начало в 2024 и 2025 годах.

Наряду с этим продолжается развитие инфраструктуры придорожного сервиса. Сегодня вдоль трасс республиканского значения функционируют более 1,6 тыс. объектов сервиса, 78% из них отвечают требованиям Национального стандарта. До конца года планируется запустить еще 78 новых объектов, а также 25 теплых санитарно-гигиенических установок. В целом к 2029 году будет обеспечено строительство свыше 300 новых объектов сервиса, соответствующих Национальному стандарту.

Что касается местной сети дорог, то на сегодняшний день из 70 тыс. км 85% в нормативном состоянии. В текущем году акиматами ведутся работы на 4,2 тыс. км. В целом до 2029 года запланирован ремонт 14 тыс. км дорог областного и районного значений.

Вместе с тем в рамках реформирования автодорожной отрасли внедряются механизмы ужесточения контроля за процессом строительства автодорог и совершенствуются нормативные документы.

Премьер-министр подчеркнул, что до недавнего времени конкурсы по крупным автодорожным проектам, реализуемым за счет средств международных финансовых организаций, зачастую выигрывали подходящие по требованиям иностранные компании. Затем они передавали заказы на субподряд казахстанским фирмам.

Теперь же в результате проведенной работы по изменению некоторых требований (снижение годового финансового оборота, добавление необходимости иметь свою спецтехнику в РК, недопустимость передачи свыше 50% работ в субподряд и т.д.) казахстанские компании самостоятельно, либо объединяясь в консорциумы, могут выигрывать такие конкурсы и значительно увеличивать свои доходы.

Как отметил Смаилов, транспортная отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. При этом глава правительства указал, что зачастую качество дорог не выдерживает критики.

"Вы знаете, сколько идет жалоб от населения. Для простого человека нет разницы — дорога республиканская или местная. Ему нужны хорошие дороги возле дома, в городе, селе или между населенными пунктами. Это нужно всем нам, нашей экономике", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что строительный сезон уже идет к завершению, поэтому в сентябре следует значительно активизировать дорожно-строительные работы. При этом Премьер-министр потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, "чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом".

"Становится нормой, когда акиматы затягивают восстановление дорожного полотна после проведения инженерных коммуникаций. Ярким примером служит отсутствие дороги более 5 лет после прокладки коммуникаций в микрорайоне Карасу города Алматы. Группа активистов направила иск в Специализированный межрайонный административный суд.

При этом технадзор и управление энергетики отчитались о качественном восстановлении дорожного полотна. Также на отсутствие дороги жалуются жители микрорайона Рахат в Алматы", — озвучил Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, особого внимания требуют дороги, связывающие населенные пункты с "внешним миром" — когда от ее состояния или наличия в целом зависит жизнь и здоровье людей.

По его словам, в ряде регионов также имеет место нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, предназначенных для строительства дорог. Так, прокурор области Жетісу озвучил факты незаконного расходования денег, в результате чего были отменены процедуры по 35 конкурсам на общую сумму 3 млрд тенге.

Еще один важный вопрос — передвижение тяжелых большегрузных машин по автомобильным дорогам.

"Нередки случаи, когда при ремонте и строительстве одной дороги самосвалы ломают другие пути, включая недавно отремонтированные. Например, на автодороге Нарманбет — Балхаш в Карагандинской области по недавно отремонтированной дороге стали возить руду из карьера Шубартау. Вес самосвала с рудой - 60 тонн! В итоге весь новый асфальт испорчен. Таких примеров много, даже в городах", — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо комплексно подходить к решению проблем проектирования и строительства дорог, а также их содержания. Для этого по поручению главы государства было специально воссоздано Министерство транспорта.

"Перед ведомством поставлены конкретные задачи по "перезагрузке" отрасли дорожного строительства. Надо усилить роль Национального центра качества дорожных активов по пресечению некачественно проводимых дорожно-строительных работ, внедрению новых технологий и материалов. Следует также ужесточить требования и принять новые нормативные документы", — сказал глава правительства.