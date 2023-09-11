Жители Актау пытались перекрыть дорогу из-за проблем с электричеством

В Актау в воскресенье, 10 сентября, жители нескольких домов вышли улицу и пытались перекрыть дорогу. Так горожане пытались привлечь внимание к проблемам с электричеством, передает Lada.kz.

Как рассказали журналистам, жители нескольких многоквартирных домов 33-го микрорайона, в субботу, 9 сентября, им отключили электричество.

"Света нет больше суток. Снова затеяли "веерное" отключение? Почему всем так безразлично?" - возмущены горожане.

К 22:00 жители еще одного дома этого же микрорайона вышли на улицу выразить протест и пытались перекрыть дорогу. На место прибыли сотрудники полиции.

Ситуацию прокомментировали в городском акимате. В ведомстве заявили, что ГКП "АУЭС" работает над устранением аварийного отключения в микрорайоне №33.

"Вечером 9 сентября произошла авария в домах №6 и №7 в 33-м микрорайоне. В результате проверки были выявлены шесть повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22.

Ночью лаборатория провела работы по поиску места повреждения и устранения. Для этого пришлось копать землю спецтехникой и проводить осмотр кабеля. В настоящее время несколькими бригадами в две смены проводятся работы по восстановлению.

Для восстановления электроснабжения необходимо заменить 15 метров кабеля и провести испытание. Уважаемые жители города, просим отнестись с пониманием и проявить терпение. Ведутся все необходимые работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении акимата Актау.

Проблемы с электричеством в Мангистауской области

Напомним, в начале августа на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии, из-за чего без света осталась часть Актау. Сообщалось, что из-за отключения электричества люди застряли на несколько часов на аттракционе в жару.

В МАЭК заявили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

С 14 августа в Мангистауской области ввели веерную подачу электричества, то есть в разных районах на несколько часов стали отключать подачу электроэнергии.

Сообщалось также, что после аварии подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением.

Ранее мы рассказывали, как живет регион на фоне проблем с электричеством. Местные предприниматели жаловались, что терпят убытки, на улицах Актау периодически отключаются светофоры, что приводит к большим пробкам, а общественники заявляют о возможном дефиците продовольствия, поскольку магазины не закупают продукты, которые портятся без холодильного оборудования.

Отметим, что в начале июля на МАЭК также случилась авария, которая оставила без света часть Атырау. Из-за этого аварийно остановились технологические установки Атырауского НПЗ.