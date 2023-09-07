Собственника мотопарапланов наказали в Кокшетау

В Кокшетау выявлены нарушения порядка использования в воздушном пространстве летательных аппаратов без их соответствующей регистрации. Об этом сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что действующим законодательством в сфере авиации предусмотрена обязанность собственника постановки на учет государственного органа любого средства передвижения по воздуху.

Только после выполнения всех необходимых законных процедур допускаются к полету авиа аппараты согласно представленному плану полета.

"Однако на протяжении нескольких лет любитель экстремального вида спорта укрывал от регистрации и тайно использовал по назначению мотопарапланы Windtech и BOXER.

По результатам проведенных совместных рейдовых мероприятий уполномоченным органом в сфере гражданской авиации обладатель летающего аппарата привлечен к административной ответственности по ч.6 ст.569 КоАП РК с наложением штрафа (за отсутствие допуска воздушного судна, которое не прошло государственную регистрацию)", - пояснили в Главной транспортной прокуратуре.

Добавим, что согласно ч.6 ст.569 КоАП РК допуск к полету воздушного судна, которое не прошло государственной регистрации либо которое не имеет государственного и регистрационного опознавательных знаков, либо не состоящим на учете в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, либо которое имеет заведомо подложные государственный и регистрационный опознавательные знаки, либо на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством Республики Казахстан, либо на котором не укомплектован летный или кабинный экипаж, либо которое имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация без разрешения, выдаваемого уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, либо на котором нарушены нормы пассажировместимости (грузовместимости) или ограничения по полетной массе или центровке воздушного судна, а равно допуск к обслуживанию либо обслуживание воздушного судна лицом, не имеющим на то права или находящимся в состоянии опьянения, влекут штраф на физических и должностных лиц в размере сорока (138 тыс. тенге), на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей (345 тыс. тенге).