Спецвыплаты с 55 лет введут для работающих на вредных производствах казахстанцев, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил, что занятым на вредных производствах казахстанцам назначат спецвыплаты еще до достижения пенсионного возраста, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Глава государства заявил, что острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству он поручил принять Концепцию безопасного труда до 2030 года.

"Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил о новых социальных выплатах для работников вредных производств.

"По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие.

Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу парламент оперативно рассмотреть предложения правительства. Люди ждут решения этого вопроса", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034820-spetsvyplaty-s-55-let-vvedut-dlya-rabotayuschih-na-vrednyh-proizvodstvah-kazahstantsev-zayavil-tokaev/