Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Странное поведение мужчины в автобусе прокомментировали в полиции Алматы (видео)

Опубликовано:

Поручни и сидения в салоне автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали странное поведение мужчины. Видео разошлось в Сети, в описании говорится, что мужчина угрожал пассажирам ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовал паблик EGOV.PRESS. В описании к посту говорится, что "нервный мужчина открыто угрожал ножом пассажирам маршрутки №135 и после выхода хотел проткнуть колесо автобуса".

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что по данному факту Управление полиции Ауэзовского района проводит расследование.

"Личность фигуранта установлена, принимаются меры к его задержанию. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее другой мужчина с ножом в руках разгуливал во дворе многоэтажки в Павлодаре. Перепуганные жители дома опубликовали видео в соцсетях и указали, что сосед устраивает дебоши регулярно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034651-strannoe-povedenie-muzhchiny-v-avtobuse-prokommentirovali-v-politsii-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.