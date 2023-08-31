Странное поведение мужчины в автобусе прокомментировали в полиции Алматы (видео)

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали странное поведение мужчины. Видео разошлось в Сети, в описании говорится, что мужчина угрожал пассажирам ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовал паблик EGOV.PRESS. В описании к посту говорится, что "нервный мужчина открыто угрожал ножом пассажирам маршрутки №135 и после выхода хотел проткнуть колесо автобуса".

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что по данному факту Управление полиции Ауэзовского района проводит расследование.

"Личность фигуранта установлена, принимаются меры к его задержанию. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее другой мужчина с ножом в руках разгуливал во дворе многоэтажки в Павлодаре. Перепуганные жители дома опубликовали видео в соцсетях и указали, что сосед устраивает дебоши регулярно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034651-strannoe-povedenie-muzhchiny-v-avtobuse-prokommentirovali-v-politsii-almaty-video/