Бизнесмена наказали за мешки с мусором на пляже Иртыша в Павлодаре

Мусор. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_inspektsiya

В Павлодаре наказали предпринимателя за груды мусора в пойме Иртыша. В течение трех дней он должен очистить засоренный пляж реки, передает издание Pavlodarnews.kz.

Жительница Павлодара выложила в соцсетях видео, на кадрах которого можно увидеть мешки с мусором среди деревьев на пляже реки Иртыш. По словам автора ролика, мусор оказался в пойме из-за местного предпринимателя.

Инспекция лесного хозяйства и животного мира региона обратила внимание на публикацию и обследовала территорию вместе с природоохранной полицией и представителями отдела земельных отношений.

"Сведения, указанные в видео, подтвердились – засорение особо охраняемой природной территории. Нарушителя привлекли к административной ответственности по четвертой части статьи 372 КоАП РК "Уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда", – сообщили в инспекции.

Как пишет издание, предпринимателю предъявили иск о возмещении нанесенного ущерба. Отмечается, что он должен устранить нарушения в течение трех дней. За исполнением проследят инспекторы.

Напомним, ранее столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в одном из районов города. Предприниматель, чья компания незаконно выгружала мусор, лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов. Они вывезли 700 тонн мусора со стихийной свалки на специальный полигон.

Также жители одного из микрорайонов Актау пожаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

Добавим, что, согласно статье 372 КоАП РК, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда влечет штраф:

на физических лиц – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 70 МРП (241500 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП (517500 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 750 МРП (более 2,5 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034613-biznesmena-nakazali-za-meshki-s-musorom-na-plyazhe-irtysha-v-pavlodare/