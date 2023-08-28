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Астанчанин заявил, что его избили полицейские: на него могут завести дело за ложный донос

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Мужчина и полицейский возле участка
Мужчина и полицейский. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина, которого в нетрезвом состоянии задержали полицейские, заявил, что стражи порядка его якобы избили. Однако эти обвинения не подтвердились, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

По данным МВД, 46-летнему мужчине выписали административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Однако он в соцсетях заявил, что был избит полицейскими.

Подчеркивается, что в ведомстве была проведена проверка, изучены видеозаписи камер наблюдения и видеожетонов полицейских.

"На записях видно, что полицейские действительно доставили мужчину в медицинский вытрезвитель, где медработник, осмотрев доставленного, произвел освидетельствование, согласно которого он находился в алкогольном опьянении средней степени, при этом в вытрезвители о нанесении телесных повреждений со стороны полицейских он не сообщал", – заявили стражи порядка.

После этого, как сообщили представители МВД, на него был составлен адмпротокол, ознакомившись с которым, мужчина собственноручно подписал его в планшете полицейского.

"В своем Instagam он выставил себя избитым, на деле же он проследовал в центральный отдел полиции, откуда попросил других полицейских вызвать ему скорую", – говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос".

Отметим, что согласно статье 419 Уголовного кодекса РК, заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов.

Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, соединенное с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные в интересах преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034311-astanchanin-zayavil-chto-ego-izbili-politseyskie-na-nego-mogut-zavesti-delo-za-lozhnyy-donos/

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