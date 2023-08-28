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Шесть человек застряли на озере в ВКО, катаясь на сапбордах (видео)

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Люди на озере Шалкар в ВКО
Люди на озере Шалкар в ВКО. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Уланском районе ВКО сапбордистам понадобилась помощь спасателей - шесть человек застряли на отдаленном берегу озера, сообщается на Instagram-странице ДЧС ВКО.

Как рассказали в департаменте, шесть человек, в том числе 17-летний подросток, катались на сапбордах на озере Шалкар.

"Погода резко поменялась, начался ветер. Любители экстрима остались на противоположном берегу и не смогли самостоятельно вернуться. Тем временем начало смеркаться. За помощью люди обратились к спасателям", - говорится в сообщении ДЧС.

В итоге спасатели на лодке доставили троих человек на противоположный берег. Еще трое человек предпочли добраться вдоль берега пешком.

Спасатели дали рекомендации казахстанцам, увлекающимся катанием на сапбордах:

  • обязательно надевайте спасательный жилет.
  • отправляясь в путь на сапборде, оцените ситуацию вокруг вас. Во-первых, посмотрите куда дует ветер и насколько он сильный. Ветер – один из самых существенных ограничителей для саперов;
  • доска должна подходить по весу. Если вес сильно превышает допустимый, доска будет притапливаться, прогибаться и снизится устойчивость, что небезопасно;
  • возьмите с собой заряженный мобильный телефон, положите его в водонепроницаемый чехол. Зарядки должно хватить на дорогу туда и обратно;
  • сообщите близким о своем маршруте и времени возвращения;
  • если вы не умеете плавать, не рекомендуется катание на сапборде;
  • не допускайте, чтобы дети катались на доске без взрослых.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Справочно: как сообщается на сайте Sport-express, слово "сапборд" происходит от английского слова SUP-BOARD (stand-up padding (SUP), что переводится как гребля стоя, и board — доска). Сап представляет собой плоскую плавучую конструкцию вытянутой формы, на которой размещается человек или несколько людей. Сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034186-shest-chelovek-zastryali-na-ozere-v-vko-katayas-na-sapbordah-video/

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