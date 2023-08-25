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Схватил за грудь в магазине: полиция Алматы установила личность "героя" ролика

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Мужчина схватил женщину за грудь
Кадр из видео с инцидентом: instagram.com/inessa.km

Полиция Алматы установила личность "героя" видеоролика, в котором мужчина хватает девушку за грудь в магазине. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

"По информации управления полиции Бостандыкского района, личность правонарушителя установлена. Он является жителем города Атырау.

Материал производства по статье 434 КоАП РК направлен по его месту жительства для рассмотрения судом и дальнейшего принятия решения", - сообщили в полиции города.

Напомним, ранее жительница Алматы рассказала в соцсетях, что стала жертвой непристойного поведения со стороны незнакомца в продуктовом магазине. Девушка попросила полицию привлечь мужчину к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033933-shvatil-za-grud-v-magazine-politsiya-almaty-ustanovila-lichnost-geroya-rolika/

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