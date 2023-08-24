Подростка из Атырау оштрафовали за курение в туалете самолета

Салон самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

17-летний подросток курил на борту самолета, летевшего из Атырау в Алматы. Он и его законные представители были оштрафованы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел на борту воздушного судна авиакомпании Air Astana.

По данным полиции, по акту командира самолета нарушителя передали сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

"Им оказался 17-летний житель Атырау, который во время полета потреблял табачное изделие в уборной комнате самолета", – говорится в сообщении.

Подростка в присутствии законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1-2 статьи 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий, электронных систем потребления на борту воздушного судна" и назначили штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Отметим, что в статье 441 КоАП РК установлено наказание за нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен.

В целом такое правонарушение влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Однако согласно части 1-2, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП.

При этом в отношении законного представителя несовершеннолетнего было возбуждено и рассмотрено административное производство по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего". Ему также придется оплатить штраф в 10 МРП.

Согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП.

А то же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033868-podrostka-iz-atyrau-oshtrafovali-za-kurenie-v-tualete-samoleta/