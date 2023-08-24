Стали известны победители летнего Кубка РК по киберспорту

Киберспортсмены. Фото: Ассоциация киберспорта РК

В минувшие выходные в Астане состоялся летний розыгрыш республиканского киберспортивного кубка. Призовой фонд соревнований составил 3,5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Летний сезон Кубка с призовым фондом в 3,5 млн тенге стартовал еще в июле с квалификационных отборов. Данный этап завершился в начале августа. По его итогам определились участники финальных стадий в четырех кибердисциплинах: FIFA 23, ML:BB (мобильная игра), Counter-Strike: Global Offensive и PUBG Mobile.

Финальный розыгрыш по последней дисциплине состоялся в формате онлайн. Его победителем стала команда Sly Machine, впервые завоевавшая призовое место в Кубке РК.

Финалы по трем остальным дисциплинам прошли в Астане, в стенах “Казмедиацентра” в режиме офлайн в минувшие выходные. Финальные битвы начались с выявления победителя в индивидуальном футбольном симуляторе FIFA 23, в котором сошлись сильнейшие на данный момент представители этой дисциплины в Казахстане Акназар cold_blood Бексеитов и Федор FENUMA777 Зенин.

Финал виртуального футбольного матча получился драматичным, победу в упорной борьбе одержал cold_blood. Это не первая победа в национальном первенстве для Акназара Бексеитова.

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Финальные соревнования продолжились командной дисциплиной ML:BB (Mobile Legends: Bang Bang). В ней команды-соперницы, состоящие из пяти игроков, сражаются друг с другом, чтобы достичь и уничтожить замок противника, одновременно защищая свой. Здесь в упорной борьбе победу одержала команда TumTuum (Nori, Worthy, AstralStep, Miracle, Radoberg), преодолевшая сопротивление соперников из коллектива Everlasting Esports.

В завершении турнира, в дисциплине CS:GO за первенство боролись команды AVANGAR в составе def1zer, TNDKing, ICY, BLVCKM4GIC, Pumpkin66 и команда CUBE CYBER в составе OxygeN, SYPHO, khaN, rinn, dosikzz. Эти команды состоят из талантливых молодых игроков. Игры были сложными, упорная борьба продолжалась долго, но удача оказалась на стороне команды AVANGAR. Эта команда известна во всем киберспортивном мире благодаря успешным выступлениям еще в 2019 году, тогда команда с другим составом дошла до финала мейджора в Берлине.

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Отметим, что победитель турнира в дисциплине PUBG Mobile получил приз в размере 450 тысяч тенге, серебряный призер – 250 тысяч, а бронзовый – 150 тысяч тенге. Денежные призы также получили участники, занявшие с 1-го по 8-е места включительно. Победители турнира по CS:GO получили 600 тысяч тенге, серебряные призеры – 400 тысяч, бронзовые – 200 тысяч тенге. В индивидуальной FIFA 23 распределение призового фонда было таковым: 150 тысяч тенге – победителю, 100 тысяч – игроку, занявшему второе место, и 50 тысяч – бронзовому призеру.

В дисциплине ML:BB команда-победительница получила 400 тысяч тенге, серебряный призер – 250 тысяч, а бронзовый – 150 тысяч тенге.

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

По мнению президента Федерации киберспорта РК Куанышбека Есекеева, QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI является одним из самых больших и престижных киберспортивных турниров в Казахстане.

“Мы уже третий год проводим этот турнир, и за это время он стал отличной возможностью для игроков проявить себя, а также заработать деньги. Кроме того, регулярные победители и призеры турнира представляют Казахстан на международной арене в составе национальной сборной.

Киберспорт стал привычным видом спорта, хотя появился совсем недавно. Это большой рынок, где есть множество возможностей для реализации талантов. Их в нашей стране действительно много”, — говорит Куанышбек Есекеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033846-stali-izvestny-pobediteli-letnego-kubka-rk-po-kibersportu/