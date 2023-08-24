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Мошенничество с QR-кодами на домофонах: полиция обратилась к казахстанцам

Опубликовано:

Домофон
Домофон. Иллюстративное фото: Getty Images / Lechatnoir

Фото с объявлением о замене домофона, в котором указан QR-код, распространяют в мессенджерах жители СКО. Ситуацию прокомментировало МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"В социальных сетях пользователи рассылают фотографию с объявлением от одной из управляющих компаний о замене домофона. Сообщаем, что распространяемое объявление носит признаки недостоверности.

Ни в коем случае нельзя сканировать указанные в подобных объявлениях QR-коды либо переходить по ссылкам", – отметил начальник УКП ДП СКО Марат Жумалиев.

Полиция также призывает граждан доверять только официальным источникам информации. Если возникли сомнения, то лучше обратиться в фирмы, оказывающие услуги по обслуживанию домофонов жилых домов.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения: t.me/police_of_kz

"Идентичное объявление в последнее время активно курсирует и среди пользователей соседних стран, в частности — в российских пабликах и сообществах "ВКонтакте", – добавили в ведомстве.

Добавим, что по информации на сайте Kaspersky.kz, во многих современных моделях смартфонов есть встроенный QR-сканер. На остальные можно скачать приложение – для чтения всех кодов.

Если включить QR-сканер и навести камеру телефона на код, то смартфон предложит перейти на тот или иной сайт или откроет страницу определенного приложения в магазине.

Тем временем созданный преступниками QR-код может привести на фишинговый сайт, имитирующий, например, страницу входа в социальную сеть или личный кабинет в банке, чтобы вы ввели свои данные.

Похожая схема существует и с QR-кодами для быстрой загрузки приложений. Вместо игры или полезного сервиса, можно скачать программу, которая позже, например, украдет пароли или будет рассылать фейковые сообщения вашим контактам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033782-rassylku-s-qr-kodom-o-zamene-domofonov-v-sko-prokommentirovali-v-politsii/

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