Приехали на сходку: свыше 70 мопедистов наказали в Алматы (видео)

Мопеды. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В соцсетях распространилось видео с мопедистами, которые собрались на сходку в Алматы. Полицейские наказали нарушителей ПДД, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры появились в паблике kris_p_almaty в Instagram. Автор ролика указал, что сходка проходила в минувшее воскресенье - на нее собралось 390 мопедистов. Также в описании к видео сказано, что на место прибыли сотрудники полиции, которые оштрафовали некоторых участников сходки.

На опубликованных кадрах видно большое скопление мопедов на парковке одного из торговых центров. Также автор показал, как мопедисты колонной ехали по городу. Помимо этого, удалось запечатлеть и прибывших полицейских.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что сотрудники МПС привлекли к ответственности нарушителей, противоправные действия были пресечены.

Сотрудниками полиции в отношении водителей мопедов было составлено 75 протоколов за нарушение правил движения, в том числе было составлено 7 актов за нарушения, которые повлекли причинение вреда здоровью.

Несколько мопедов водворили на штраф стоянку.

Стоит отметить, что в Казахстане ужесточили правила дорожного движения в отношении водителей мопедов и электросамокатов. Многие казахстанцы жаловались на поведение владельцев этих транспортных средств на дорогах страны.

Согласно изменениям, ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории.

Подробно о нововведениях ранее рассказали в МВД.

Также полицейские в июле этого года подготовили еще ряд поправок, касающихся водителей мопедов. Например, мопедистам хотят запретить ездить по велодорожкам и тротуарам в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033513-priehali-na-shodku-svyshe-70-mopedistov-nakazali-v-almaty-video/