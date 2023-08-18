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Астанчанку, которая побила 5-летнюю племянницу за нежелание идти в садик, не наказали

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Маленькая девочка рисует мелом на асфальте
Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодую девушку в Астане обвинили в нанесении побоев своей малолетней племяннице. Вчера суд постановил прекратить дело в ее отношении, сообщается на официальном сайте столичных судов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка наносила телесные повреждения маленькой девочке на улице. Инцидент произошел в Астане.

Полиция установила, что утром 14 августа 5-летняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что ее 17-летняя родственница отреагировала эмоционально. В отношении последней возбудили административное производство.

Вчера специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны было рассмотрено дело в отношении А. по факту нанесения побоев (часть 1-1 статьи 73-2 КоАП).

"Судом установлено, что А., являясь тетей несовершеннолетней Ж., применив физическую силу в отношении племянницы за нежелание идти в детский сад, с проявлением недовольства, причинила физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.

Вина девушки была доказана признательными показаниями, пояснением законного представителя, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

"В связи с примирением А. с родителями ребенка, а также заявлениями последних, постановлением суда дело прекращено", – сообщается на сайте столичных судов.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Согласно части 1-1 статьи 73-2 КоАП, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033024-astanchanku-kotoraya-pobila-5-letnyuyu-plemyannitsu-za-nezhelanie-idti-v-sadik-ne-nakazali/

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