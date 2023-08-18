Ребенка покусали в садике близ Алматы: родители утверждают, что это сделали взрослые

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В поселке Абай Алматинской области ребенка покусали в детском саду. На воспитателя завели административное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"В соцсетях распространяется фотографии с сообщением, что в садике в селе Абай Алматинской области сильно покусали ребенка по всему телу. Родители утверждают, что это дело рук взрослого человека", – говорится в подписи к публикации.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что такой инцидент действительно был. По данным ведомства, 16 августа в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в одном из детских садов поселка Абай несовершеннолетний ребенок получил телесные повреждения.

"Данный факт был незамедлительно зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 141 УК РК и сотрудниками ювенальной полиции осуществлена соответствующая проверка. Вместе с тем в отношении воспитателя гр. А возбуждено административное производство по части 1 статьи 127-1 КоАП РК", – сообщил начальник областной полиции Бауржан Аленов.

Кроме того, в отношении директора этого детского сада юыло подготовлено представление в Управление образования области по части 3 статьи 409 КоАП РК.

В ДП заверили, что дополнительная информация будет предоставлена по результатам вышесказанных работ.

Добавим, что в статье 141 Уголовного кодекса РК установлено наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, если это повлекло по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Также, согласно статье 127-1 КоАП РК, несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения, если эти деяния не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, предусмотренного статьей 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан, влечет штраф:

на физических лиц в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033021-rebenka-pokusali-v-sadike-bliz-almaty-roditeli-utverzhdayut-chto-eto-sdelali-vzroslye/