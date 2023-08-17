Пьяный подросток устроил погоню с полицией в области Абай (видео)
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Погоня за легковым автомобилем в стиле GTA завязалась накануне в области Абай - в итоге был задержан пьяный подросток, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
По данным полиции, стражи порядка потребовали остановить автомашину марки "ВАЗ". Однако водитель не подчинился требованиям, а прибавил скорость и попытался скрыться от полиции. Завязалась погоня, которая длилась около 20 минут.
Остановить машину нарушителя инспекторам удалось, преградив дорогу служебным "УАЗом".
За рулем легковушки оказался 17-летний подросток, который, как отметили в полиции, был в состоянии алкогольного опьянения.
Подросток привлечен к административной ответственности по ст. 608 КоАП РК.
Кадры погони полицейские опубликовали в Сети.
Согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на двадцать суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032895-pyanyy-podrostok-ustroil-pogonyu-s-politsiey-v-stile-gta-v-oblasti-abay-video/