"В доме антисанитария": детей-"маугли" нашли полицейские в Алматы

Условия, в которых находились дети. Фото: ДП Алматы

В одной из семей, проживающих в Медеуском районе Алматы, обнаружили детей-"маугли". Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, тревогу забила инспектор ювенальной полиции УП Медеуского района, которая на протяжении нескольких дней пыталась проверить семью некой Х., 1982 года рождения. Семья числилась на учете полиции как неблагополучная.

"Эту семью на учет мы поставили в мае этого года, они приехали из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки 8 августа я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл.

К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование", - рассказали в полиции.

Там отметили, что дома находились дети - девочка 2016 года рождения и два мальчика 2018 и 2020 годов рождения. Дети были не ухожены.

"В доме царила антисанитария. Ребятишек незамедлительно доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сообщила подробности участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района, капитан полиции Айжан Бутабаева.

По словам руководства УП Медеуского района, материалы будут представлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних. В дальнейшем женщину могут лишить родительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032653-v-dome-antisanitariya-detey-maugli-nashli-politseyskie-v-almaty/