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Казахстанцам из группы риска будут в 2 раза больше платить за обследование на ВИЧ

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Медик держит пробирку с кровью
Анализ. Иллюстративное фото: David Silverman/Staff/Getty Images

Изменения в правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции намерены внести в Казахстане - соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Приказ КСЭК касательно изменения правил будет находиться на публичном обсуждении до 22 августа текущего года.

Среди предложенных изменений - увеличение вознаграждения до 1 МРП (3 450 тенге в настоящий момент) каждому участнику исследования из группы риска, то есть среди граждан, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) и секс-работников (СР).

Согласно таблице, сейчас участникам платят половину данной суммы.

Также планируют дополнительно платить по 1 МРП за каждого приведенного в исследование.

Еще авторы планируют информировать не только о профилактике ВИЧ-инфекции, но и о стигмах и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Информационную работу, согласно изменениям, намерены проводить не только для учащихся, студентов и педагогов, но и для работников медицинских организаций и систем министерств обороны и внутренних дел.

Согласно официальному сайту ВОЗ, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день этот вирус унес 40,4 миллиона человеческих жизней и передача инфекции продолжается во всем мире; при этом в ряде стран отмечаются тенденции роста числа новых случаев инфицирования, в то время как ранее этот показатель снижался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032015-kazahstantsam-iz-gruppy-riska-budut-v-2-raza-bolshe-platit-za-obsledovanie-na-vich/

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