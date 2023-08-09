В компании ЯндексGo прокомментировали блокировку сайта в Казахстане

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

В компании ЯндексGo прокомментировали блокировку сайта Yandex.kz в Казахстане. Там сообщили, что работают над тем, чтобы казахстанцы могли и дальше пользоваться сервисом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором. Мы работаем над восстановлением доступности наших сервисов в Казахстане, ежемесячная аудитория которых составляет около 10 млн пользователей.

Яндекс всегда придерживается требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что проблемы с работой сервисов "Яндекса" зарегистрировали в нескольких городах Казахстана. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана также прокомментировали ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031878-v-kompanii-yandeksgo-prokommentirovali-blokirovku-sayta-v-kazahstane/