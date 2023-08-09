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Забывчивость довела 23-летнюю девушку до штрафа в Экибастузе

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Обручальные кольца
Обручальные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе 23-летняя девушка взяла фамилию мужа, но забыла поменять удостоверение личности, поэтому ее привлекли к административной ответственности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, 23-летняя жительница Экибастуза взяла фамилию мужа, но забыла поменять удостоверение личности. О том, что документ недействителен, она узнала при обращении в ЦОН через 10 месяцев.

Также просроченным более одного года оказалось удостоверение личности у другого горожанина. Мужчина тоже узнал о нарушении только при обращении в ЦОН, так как не обращал внимания на даты.

Обоих привлекли к административной ответственности.

Стражи порядка отмечают, что все казахстанцы, постоянно проживающие на территории страны, обязаны иметь удостоверение личности. Оно выдается с 16-летнего возраста сроком на 10 лет.

Так, в соответствии со ст.492 КоАП РК проживание без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца влечет предупреждение.

По истечении данного срока человек подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП (24 150 тенге).

"За семь месяцев 2023 года сотрудниками полиции УП Экибастуза пресечено 765 нарушений данной статьи. Если одни объяснили это тем, что не было времени сходить в уполномоченный орган и заявить о потере или просрочке удостоверяющего личность документа, то другие не знали об ответственности в виде наложения штрафа", - рассказал начальник отдела миграционной службы УП Экибастуза Руслан Оразханов.

Всего в Павлодарской области пресечено 5 592 факта проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031853-zabyvchivost-dovela-23-letnyuyu-devushku-do-shtrafa-v-ekibastuze/

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