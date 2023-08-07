Сильные дожди и шквальный ветер обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

С 8 по 10 августа в ряде казахстанских регионов будут идти дожди и грозы. Также метеорологи предупредили о шквальном ветре. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.

Так, в центре, востоке, на северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром и градом. При этом в температурном фоне особых изменений не ожидается.

Однако в западных регионах Казахстана по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031506-silnye-dozhdi-i-shkvalnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/