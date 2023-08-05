Пожар со страшными последствиями в Аккенте в Алматы: Смаилов дал поручения по многоэтажкам

ЖК "Аккент" в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 5 августа, на совещании под председательством премьер-Министра РК Алихана Смаилова был рассмотрен вопрос ликвидации последствий пожара в алматинском жилом комплексе "Аккент", об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Премьер-Министр напомнил, что в результате пожара в высотном здании пострадали 42 человека, и от имени правительства выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил, что после получения сигнала о задымлении в подъезде 16-этажного дома к месту пожара незамедлительно были направлены два подразделения. Несмотря на час пик и городские автомобильные заторы, первые пожарные прибыли уже через 8 минут. При этом в течение 30 минут на месте было сосредоточено 15 единиц техники и 75 человек личного состава.

Огнеборцы спасли 80 человек, в том числе 35 при помощи спасательных колпаков. В целом работы по тушению пожара были завершены за полтора часа. По состоянию на 4 августа в медицинских учреждениях на стационарном лечении остаются 5 человек.

Министр добавил, что действия сотрудников противопожарной службы осложнялись из-за ряда факторов. Так, проезд внутри дворовой территории для пожарной техники был затруднен припаркованными автомобилями. Кроме того, имеющиеся аварийные люки на балконах, предназначенные для экстренной эвакуации, были закрыты или заварены.

Для установления причин пожара назначен ряд экспертиз. По завершении расследования будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин рассказал о ходе работ по восстановлению жилого дома. В частности, будет произведен ремонт подъездов и пострадавших квартир. Также предусмотрено возмещение расходов по временному размещению жильцов (аренда).

Премьер-Министр отметил необходимость актуализировать меры по обеспечению противопожарной безопасности в многоэтажных домах, а также активизировать работу жилищных инспекций.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимых учений нужно принять меры по повышению уровня готовности населения к действиям при пожаре", — указал он.

Премьер-Министр также обозначил, что при подготовке инфраструктуры жилых кварталов и их благоустройстве во всех регионах необходимо учитывать проезд экстренных служб, так как в случае с ЖК "Аккент" припаркованные автомобили и высокие бордюры препятствовали пожарной технике.

В заключение Алихан Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований, а также при ежегодном обновлении техники в подразделениях МЧС по стране учесть потребность в спецтехнике для работы в высотных зданиях.

Пожар в микрорайоне Аккент в Алматы

Во вторник, 1 августа, в Алматы произошло возгорание в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент.

В социальных сетях появлялись ужасающие кадры с места происшествия - на них можно было увидеть выпрыгивающих из окон людей.

В Минздраве тогда сообщили, что в больницы города после пожара были доставлены десятки человек, некоторые попали в реанимацию.

Позже стало известно, что в больнице погибла девушка 1992 года рождения, пострадавшая при пожаре. Отмечалось, что она получила травмы, несовместимые с жизнью. Позднее стало известно о том, что семье погибшей дадут квартиру.

Накануне в УОЗ уточнили, что в ЧП пострадали 49 человек. Также в ведомстве рассказали о состоянии пострадавших и травмах, которые они получили. В настоящий момент лечение получают двое взрослых - они находятся в ГКБ №7. Их состояние стабильное, средней степени тяжести.

Пожар в Аккенте всколыхнул общество. У многих появились вопросы к пожарным – например, способны ли их лестницы дотянуться до верхних этажей и есть ли специальные сетки для спасения прыгавших с высоты людей на их вооружении. На эти вопросы нам ответили в ДЧС, Подробнее можете почитать тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031380-pozhar-so-strashnymi-posledstviyami-v-akkente-v-almaty-smailov-dal-porucheniya-po-mnogoetazhkam/