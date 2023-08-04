Иностранца, незаконно жившего в Казахстане 6 лет, задержали в товарняке по пути в Алматы
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2 августа транспортные полицейские задержали гражданина Узбекистана, который пытался доехать до Алматы в товарном вагоне, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Как сообщил и.о. начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов, 2 августа транспортные полицейские линейного отдела полиции на станции Турксиб совместно с работниками ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" задержали 41-летнего гражданина Республики Узбекистан.
Он ехал в товарном вагоне, направлявшемся в Алматы.
"При проверке было установлено, что данный гражданин находится на территории Республики Казахстан без регистрации в течение шести лет", – рассказал он.
При этом в отношении правонарушителя были составлены сразу три административных протокола:
- по части 1 статьи 560 КоАП РК – "Незаконный проезд в грузовых поездах";
- по части 5 статьи 559 КоАП РК – "Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах";
- по части 4 статьи 517 КоАП РК – "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения".
Материалы направлены в суд района им Т. Рыскулова.
"Решением суда иностранному правонарушителю запрещен въезд на территорию Казахстана на 5 лет с административным выдворением за пределы страны", – добавил Айтуганов.
Отметим, что согласно части 4 статьи 517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.
Также по части 5 статьи 559 КоАП РК проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).
А согласно части 1 статьи 560 КоАП РК незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031307-inostrantsa-nezakonno-zhivshego-v-kazahstane-6-let-zaderzhali-v-tovarnyake-po-puti-v-almaty/