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Иностранца, незаконно жившего в Казахстане 6 лет, задержали в товарняке по пути в Алматы

Опубликовано:

Вагоны на станции
Вагоны. Иллюстративное фото: pexels.com

2 августа транспортные полицейские задержали гражданина Узбекистана, который пытался доехать до Алматы в товарном вагоне, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщил и.о. начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов, 2 августа транспортные полицейские линейного отдела полиции на станции Турксиб совместно с работниками ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" задержали 41-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Он ехал в товарном вагоне, направлявшемся в Алматы.

"При проверке было установлено, что данный гражданин находится на территории Республики Казахстан без регистрации в течение шести лет", – рассказал он.

При этом в отношении правонарушителя были составлены сразу три административных протокола:

  • по части 1 статьи 560 КоАП РК – "Незаконный проезд в грузовых поездах";
  • по части 5 статьи 559 КоАП РК – "Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах";
  • по части 4 статьи 517 КоАП РК – "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения".

Материалы направлены в суд района им Т. Рыскулова.

"Решением суда иностранному правонарушителю запрещен въезд на территорию Казахстана на 5 лет с административным выдворением за пределы страны", – добавил Айтуганов.

Отметим, что согласно части 4 статьи 517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Также по части 5 статьи 559 КоАП РК проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

А согласно части 1 статьи 560 КоАП РК незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031307-inostrantsa-nezakonno-zhivshego-v-kazahstane-6-let-zaderzhali-v-tovarnyake-po-puti-v-almaty/

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