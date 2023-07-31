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Угроза пожаров из-за жары: штормовое предупреждение объявили на 1 августа в Казахстане

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всему Казахстана на 1 августа - из-за сильной существует вероятность возникновения пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет"

Завтра в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

1 августа в Актюбинской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на западе, севере, в центре Улытауской области возможна гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+39. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области тоже сохраняется высокая пожарная опасность.

1 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +37. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области вероятна гроза. Днем на западе, востоке области - град. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области будет сильная жара до +36, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на севере, западе Акмолинской области тоже прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, а на юге и западе региона - чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью в центре, а днем на западе, востоке и юге Абайской области пообещали грозу. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области прогнозируется сильная жара +35, на юге области +38. 1 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36 и чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в центре области при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+43. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области - гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38+40 и чрезвычайная пожарная опасность.

1 августа днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+37. На востоке области - высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40+42, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Днем ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+40 и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Отметим, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на август в Казахстане - погода будет неустойчивой, на смену жаре придут прохладные и дождливые дни. С 1 по 10 августа прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха, а с 11 по 31 августа солнечные дни будут сменяться дождливыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030760-ugroza-pozharov-iz-za-zhary-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-1-avgusta-v-kazahstane/

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