Парень из Нидерландов и девушка из Германии катались на грузовом поезде в Казахстане

Грузовой поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

24-летний гражданин Нидерландов и 25-летняя гражданка Германии решили ради веселья прокатиться на грузовом поезде в Казахстане, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В линейное отделение полиции на станции Шиели Кызылординской области поступило сообщение от работников ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" о том, что в одном из вагонов грузового поезда находятся посторонние люди.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 24-летнего гражданина Нидерландов и 25-летнюю гражданку Германии, которые забрались в грузовой поезд из любопытства и решили прокатиться ради веселья.

Также правоохранители выяснили, что иностранцы в конце июня прибыли в Казахстан с туристической поездкой.

В отношении правонарушителей составлен административный протокол по ч.1 ст.560 КоАП РК "Незаконный проезд в грузовых поездах" и наложен штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) каждому.

Транспортные полицейские добавили, что проезд пассажиров на подножках, крышах вагонов и в других неприспособленных для проезда людей местах может привести к трагическим последствиям.

"Железная дорога - зона повышенной опасности! Нужно соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте", - говорят стражи порядка.

Отметим, что согласно ч.1 ст.560 КоАП РК незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда влекут штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030494-paren-iz-niderlandov-i-devushka-iz-germanii-katalis-na-gruzovom-poezde-v-kazahstane/