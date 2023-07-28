Штрафов на 4,5 млн тенге "накатал" алматинец на авто с российскими номерами

Полицейские с нарушителем ПДД. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы стражи порядка задержали автовладельца с российскими номерами, который нарушил правила дорожного движения более чем на 4,5 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, антирейтинг автомобилистов города Алматы возглавил 38-летний владелец авто Toyota Camry, зарегистрированного в России. Он нарушил ПДД на общую сумму 4 млн 574 тыс. 700 тенге.

На втором месте оказался владелец машины BMW, имеющий задолженность по штрафам на сумму 1 млн 362 тыс. 750 тенге.

Всего за три дня на дорогах мегаполиса полицейские задержали 33 машины, водители которых грубо нарушали ПДД и не платили штрафы.

"Я владелец автомобиля с российским учетом, на российских номерах. Управлял на протяжении нескольких лет, нарушал. Вышла сумма около 4,5 млн тенге.

Меня задержали сотрудники полиции, водворили машину на штрафстоянку. Выбора не было, пришлось платить штрафы. Оплатив их, очень большой стресс испытал: где-то даже медикаментами себя успокаивал. Впредь такого больше не повторю.

Очень больно было платить. За все приходится платить, поэтому лучше не нарушать. Призываю жителей республики не нарушать ПДД", – рекомендовал владелец машины Toyota Camry.

В ведомстве отметили, что нарушителей стражи порядка выявляют с помощью автоматизированных информационных систем.

"Как ранее неоднократно сообщалось, в Алматы проводится целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неоплаченные штрафы.

В очередной раз напоминаем о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы и призываем неукоснительно соблюдать ПДД", – сказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Напомним, в январе мы писали, что вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП) в стране увеличились размеры штрафов за нарушение ПДД. При этом минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Так, например, превышение установленной скорости движения ТС на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге), начиная с этого года.

Если превышение составит от 20 до 40 км в час, то взыскание будет равно 10 МРП – 34 500 тенге. От 40 и более километров в час – 20 МРП или 69 тысяч тенге.

В марте в Атырау патрульные полицейские задержали авто с 37 неоплаченными штрафами на сумму более 900 тысяч тенге.

В начале июня стражи порядка в Таразе задержали очередного нарушителя. Выяснилось, что у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 тыс. тенге.

Позже полиция Туркестанской области задержала мужчину, который более 70 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма штрафа составила свыше миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030484-shtrafov-na-45-mln-tenge-nakatal-almatinets-na-avto-s-rossiyskimi-nomerami/