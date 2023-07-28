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Нелегалы из Нигерии и Бразилии незаконно работали в Алматы

Опубликовано:

Полицейские
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка Алматы провели рейдовые мероприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства - были выявлены нелегалы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как объяснили в полиции, эти мероприятия направлены на предупреждение правонарушений и выявление каналов незаконной миграции.

"В течение недели к административной ответственности привлечено 50 граждан стран дальнего зарубежья и 165 из ближнего зарубежья. 104 иностранца водворены в приемник-распределитель ввиду отсутствия у них документов. Еще 22 иностранных гражданина выдворены за пределы Республики Казахстан", - рассказал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Он также добавил, что к административной ответственности привлечено 54 физических и юридических лица, в том числе руководство одной из фирм, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности двух граждан Бразилии.

Помимо этого в Казахстане незаконно трудились 12 граждан Нигерии. Их полицейские выявили в хостелах Алматы.

Стоит отметить, что в последнее время казахстанские полицейские все чаще выявляют нелегальных мигрантов из стран Африки.

Например, 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили в Кунаеве. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность. Иностранцы находились на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них истекли сроки виз на право пребывания в стране.

С начала года, по информации полицейских Алматы, в южной столице выявили более 60 граждан стран Африки, которые нелегально работали в нашей стране.

Еще одного гражданина Нигерии на днях задержали в Астане - мужчина 4 года находился на территории РК незаконно и перебивался случайными заработками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030481-nelegaly-iz-nigerii-i-brazilii-nezakonno-rabotali-v-almaty/

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