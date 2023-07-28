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Автобусный парк в Алматы досрочно прекратил свою работу

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Маршруты автобусного парка ТОО "Автотрансгаз" пришлось передать другим перевозчикам: автопарк досрочно прекратил свою работу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Данный парк прекратил работу с 24 июля, после завершения судебных разбирательств в пользу городского акимата.

В отношении организации ранее был подан судебный иск в связи с невыполнением своих обязательств.

"На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания, что негативно влияло на качество перевозок. Со стороны пассажиров была обоснованная критика касательно состояния автобусов, интервала движения и частого схода с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме", - сообщили в администрации города.

После досрочного прекращения работы были приняты меры по временному распределению маршрутов между действующими перевозчиками. В итоге восемь маршрутов были переданы четырем перевозчикам:

  • Маршрут № 112 обслуживает ТОО "Алматыэлектротранс" с 10 автобусами вместо пяти действовавших. Также коммунальному автопарку переданы маршруты №126, №16 и №3, где на линии курсируют 8, 9 и 2 автобуса соответственно.
  • Компании "ДуманТранском" переданы маршруты №29р (2 автобуса) и №47 (16 автобусов вместо 12 курсировавших).
  • Маршрут №29 передан частному перевозчику "Экобас", который выпустит на линию 12 автобусов.
  • Маршрут №85 теперь обслуживает ТОО "АвтоАлматранс", который запустил на линию 10 автобусов.

Как отметили в акимате, в настоящее время в Алматы пассажирские перевозки осуществляют 24 компании.

Напомним, что в Алматы также продолжаются ремонтные работы на дорогах города. В связи с этим на улицах введены ограничения, в том числе и для проезда общественного транспорта.

Из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Кроме того, в мегаполисе, помимо улицы Саина и проспекта Аль-Фараби, остаются закрытыми два участка улицы Шагабутдинова: один – до 4 августа, второй – до 11 августа.

С 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека – от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

Ранее аким Алматы Досаев сообщил, что в июле был начат средний ремонт дорог в 12 микрорайонах с охватом 63 улиц протяженностью 60 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030462-avtobusnyy-park-v-almaty-dosrochno-prekratil-svoyu-rabotu/

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