Сель отрезал несколько тысяч человек от цивилизации в Алматинской области

Разрушенный мост. Фото: almaty.tv

Сель, сошедший на прошлой неделе в Алматинской области, разрушил мост на территории дачного массива и отрезал тысячи жителей от города, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, 15-метровый мост в микрорайоне Алмагуль-2 служил людям почти 7 лет. Это был единственный и короткий путь, по которому жители добирались до школы, аптеки, работы. Но сель, сошедший на прошлой неделе, не оставил ничего, кроме бетонных оснований. Теперь на одном берегу остались социальные объекты, на другом - жилые дома.

Если молодые люди на свой страх и риск пытаются, хоть как-то, перейти реку, то для пожилых и детей это уже непреодолимое препятствие. Ремонтом моста никто не занимается, председатель кооперативов считает, что тратить деньги на постройку нового моста нецелесообразно.

"Этот мост мы сами построить не можем. Почему? Во-первых у нас нет разрешения. Если мы начнем капитальное строительство, если даже люди захотят, соберут деньги – его просто разрушат. Потому что нет никакого разрешения. Второе, у людей и денег нет, чтобы построить капитальный мост", - заявил председатель кооперативов Тимур Сарсембаев.

Впрочем у жителей дачного массива хватает проблем и без моста. В частности, больше всего их возмущает отсутствие автобусов.

"Хотя у меня и есть машина, я всегда ратую и беспокоюсь за этих малышей, потому что половина из них ходит в Кендала, часть в три школы. Автобуса тут нет, дороги нет", - рассказал житель кооператива Борис Роговенко.

По словам местных жителей, из-за отсутствия статуса села, их массив лишен господдержки.

"Такие проблемы у всех дачных массивов. Просто кто-то должен обратить внимание. Самое главное, чтобы нас присоединили к городу Талгар, потому что мы светом, водой, газом полностью пользуемся от Талгара. Наши дети ходят в школы Талгара. А зачем нас в Енбешиказахский район присоединили, не понимаю", - недоумевает житель кооператива Нурлан Ахунов.

Как выяснилось, разрушенный мост находится на территории дачных массивов Енбекшиказахского района. Чиновники пообещали разобраться в проблеме, вот только конкретного решения вопроса жители так и не получили.

"18 дачных кооперативов относятся к сельскому округу Рахат. Мы в курсе всех проблем, о котором сейчас говорят жители. Все вопросы мы рассмотрим в ближайшее время", - сообщила заместитель акима сельского округа Рахат Дина Моналбаева.

В дачном кооперативе, по неофициальным данным, проживает больше 5000 человек. Люди надеются, что проблема найдет решение и жить здесь станет намного комфортней.

Напомним, в минувшую пятницу в Алматинской области из-за обильных осадков сошел сель - грязевым потоком размыло дорогу в Жамбылском районе, были затоплены десятки дворов и поврежден газопровод, три села остались без газа.

Тогда же сообщалось о резком поднятии уровня воды в горной реке Талгар, а в воскресенье утром стало известно, что поток воды размыл дамбу недалеко от города Талгар. Отдыхающих здесь людей эвакуировали. Восстановить дамбу удалось вечером того же дня.

К слову, сегодня в горах Алматы также объявлена высокая селевая опасность.

Добавим, что согласно информации на сайте "Электронного правительства", сель - поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.

Если Ваш дом расположен в опасной зоне:

составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;

уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов - пусть всегда будет наготове;

при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.

При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда - их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030375-sel-otrezal-neskolko-tysyach-chelovek-ot-tsivilizatsii-v-almatinskoy-oblasti-video/