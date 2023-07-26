Шесть новых автобусных маршрутов хотят открыть в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

Глава автобусного парка №1 Медет Шакаев на брифинге РСК заявил о планах по запуску шести новых автобусных маршрутов в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Медет Шакаев заявил, что сейчас городу не хватает около 400 автобусов. До конца года планируется приобрести 320 новых автобусов.

"Полностью, когда все 320 новых автобусов придут, все 38 городских маршрутов, которые мы обслуживаем, полностью будут добавлены новыми автобусами. Это позволит нам сократить расстояние между автобусами с 10-20 минут, до 8-10 минут.

Если конкретно говорить по маршрутам, то затронут 4, 5, 8, 32, 54, 71 и 73 маршруты. Это Коктал-1, Коктал-2, маршруты 24, 30 – район Ондирис, маршруты 35, 36, 45 – это жилой массив Уркер, маршруты 7, 9, 17, 29, 44, 61 – район Жагалау и жилой массив Интернациональный, а также маршруты 1, 6 маршрут – район Кирпичного завода. На эти маршруты полностью мы добавим дополнительные графики", – заявил он.

Также, помимо этого, в текущем году планируется открытие шести новых маршрутов.

"Поскольку открываются новые микрорайоны, жилые массивы, и (наблюдается – прим. ред.) нехватка подвижного состава, будут открыты дополнительно шесть новых маршрутов. Проработкой этих маршрутов сейчас занимается управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с компанией CTS", – добавил спикер.

Между тем, по его словам, в городе пока нет необходимости в запуске ночных и экспресс-маршрутов.

"На сегодняшний день необходимость ночных маршрутов не считаем целесообразным, поскольку это не будет рентабельно, не будет пассажиропотока, и также это может привести к убыткам.

В 2018 году в городе экспресс-автобусы курсировали, была стоимость выше, но, несмотря на это, они были убыточными, так как горожане часто не использовали их, поэтому мы их сняли", – заявил Медет Шакаев.

Нет планов у перевозчиков и по повышению стоимости за проезд.

Добавим, что по данным на сайте CTS, по Астане циркулируют 60 автобусных маршрутов и еще пять дачных автобусных маршрутов.

Кроме того, мы ранее писали, что стоимость разовой поездки на автобусе в пределах города безналичным способом для взрослых составляет 90 тенге, наличным способом для взрослых – 180 тенге, для детей – 90 тенге. Цены на поездку в автобусе пригородных маршрутах такие же, но могут повышаться в зависимости от пригородной зоны.

Также с начала года в столице повысилась стоимость транспортных карт Transcard. Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1000 тенге с НДС, перевыпуска – 2000 тенге с НДС. Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 1000 тенге с НДС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030144-shest-novyh-avtobusnyh-marshrutov-hotyat-otkryt-v-astane/