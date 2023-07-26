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Выезд детей за пределы Казахстана: какие поездки нужно согласовывать с министерством

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Билет на самолет и сумка в мужской руке
Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минпросвещения выработали правила, согласно которым групповые выезды детей в некоторые страны теперь нужно будет согласовывать с ведомством, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Новые правила были разработаны Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Теперь, при организации групповых выездов детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса, их будет необходимо согласовывать с министерством.

"Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при групповых выездах детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса необходимо:

  1. родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на спорные территории;
  2. родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).

Далее Комитетом по охране прав детей Минпросвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение.

"На сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на спорных территориях. Координация закреплена за управлениями образования", – подчеркнули представители Минпросвещения.

Напомним, в конце мая стало известно, что казахстанские школьники из Астаны, Тараза и Шымкента выиграли конкурс чтецов и в качестве приза получили поездку в лагерь "Артек" – международный детский центр в Крыму.

В Минпросвещения тогда заявляли, что родители этих детей самостоятельно без общения с организацией образования выехали в Крым. Отмечалось, что сотрудники министерства находятся на постоянной связи с родителями.

Позже глава Минпросвещения Бейсембаев сообщил, что все дети вернулись на родину в целости и сохранности, а учителя, организовавшего поездку, наказали.

Вчера министр просвещения рассказал, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым, где периодически звучат взрывы.

"Таких фактов нет. Но сейчас поставлена задача всем управлениям образования и организациям образования - провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования (с министерством – прим. ред.)", заявлял Гани Бейсембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030135-vyezd-detey-za-predely-kazahstana-kakie-poezdki-nuzhno-soglasovyvat-s-ministerstvom/

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