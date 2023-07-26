"Они улетают": мальчик обратился к акиму Балхаша и растрогал Казнет (видео)

Мальчик из Балхаша. Кадр из видео: instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi

Юный житель Балхаша обратился с просьбой к акиму города и растрогал пользователей Казнета. Его слова не оставили без внимания и в акимате Балхаша, пообещав решить озвученную им проблему уже в августе, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного ролика мальчик в футбольной форме обращается к градоначальнику.

"Уважаемый аким нашего города Балхаша. Я обращаюсь к вам, чтобы вы починили дыры в сетках. Посмотрите на эти дыры, забивают гол и они (мячи - прим. ред.) улетают с поля, их очень трудно доставать", - говорит ребенок.

На его просьбу ответили в акимате Балхаша.

"Ильяс, привет! Мы спешим сообщить тебе радостную новость. В августе мы будем выполнять твою просьбу. Мы отремонтируем твое футбольное поле, чтобы игра с мячом приносила тебе только радость. Мы уложим там новый искусственный газон, отремонтируем все заборы и придадим площадке красивый вид", - пообещали в ведомстве.

Местные власти пожелали юному горожанину всего наилучшего.

"Учись хорошо, не отставай от спортивных тренировок, в будущем желаем увидеть тебя с высоких вершин!" - отметили в акимате.

Пользователи тоже отреагировали на видео.

"Молодец, бала", "Такого молниеносного ответа от городской администрации мы не ожидали", "Если честно, в первый раз вижу, что акимат быстро среагировал на обращение мальчика. Это неплохо, надеюсь, мы на этом не остановимся. Мальчику желаю удачи, так держать", - пишут комментаторы.

Напомним, в мае 2023 года акимом Балхаша в Карагандинской области был назначен Сапар Сатаев.

По информации официального сайта городского акимата, он родился 30 октября 1980 года в поселке Ульяновский Карагандинской области.

Образование - высшее. В 2001 году окончил Темиртауский политехнический колледж, в 2018 году - Карагандинский государственный индустриальный университет, в 2009 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени Серикбаева по специальностям: техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателя, экономика и бизнес, строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности водителя ДЭУ-45 РГП "Казахавтодор". Также работал в аппаратах районных акиматов Карагандинской области. До того, как возглавить Балхаш, был акимом Приозерска.

Общий трудовой стаж - более 20 лет. На государственной службе он работает свыше 12 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030105-oni-uletayut-malchik-obratilsya-k-akimu-balhasha-i-rastrogal-kaznet-video/