Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Они улетают": мальчик обратился к акиму Балхаша и растрогал Казнет (видео)

Опубликовано:

Мальчик из Балхаша
Мальчик из Балхаша. Кадр из видео: instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi

Юный житель Балхаша обратился с просьбой к акиму города и растрогал пользователей Казнета. Его слова не оставили без внимания и в акимате Балхаша, пообещав решить озвученную им проблему уже в августе, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного ролика мальчик в футбольной форме обращается к градоначальнику.

"Уважаемый аким нашего города Балхаша. Я обращаюсь к вам, чтобы вы починили дыры в сетках. Посмотрите на эти дыры, забивают гол и они (мячи - прим. ред.) улетают с поля, их очень трудно доставать", - говорит ребенок.

На его просьбу ответили в акимате Балхаша.

"Ильяс, привет! Мы спешим сообщить тебе радостную новость. В августе мы будем выполнять твою просьбу. Мы отремонтируем твое футбольное поле, чтобы игра с мячом приносила тебе только радость. Мы уложим там новый искусственный газон, отремонтируем все заборы и придадим площадке красивый вид", - пообещали в ведомстве.

Местные власти пожелали юному горожанину всего наилучшего.

"Учись хорошо, не отставай от спортивных тренировок, в будущем желаем увидеть тебя с высоких вершин!" - отметили в акимате.

Пользователи тоже отреагировали на видео.

"Молодец, бала", "Такого молниеносного ответа от городской администрации мы не ожидали", "Если честно, в первый раз вижу, что акимат быстро среагировал на обращение мальчика. Это неплохо, надеюсь, мы на этом не остановимся. Мальчику желаю удачи, так держать", - пишут комментаторы.

Напомним, в мае 2023 года акимом Балхаша в Карагандинской области был назначен Сапар Сатаев.

По информации официального сайта городского акимата, он родился 30 октября 1980 года в поселке Ульяновский Карагандинской области.

Образование - высшее. В 2001 году окончил Темиртауский политехнический колледж, в 2018 году - Карагандинский государственный индустриальный университет, в 2009 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени Серикбаева по специальностям: техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателя, экономика и бизнес, строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности водителя ДЭУ-45 РГП "Казахавтодор". Также работал в аппаратах районных акиматов Карагандинской области. До того, как возглавить Балхаш, был акимом Приозерска.

Общий трудовой стаж - более 20 лет. На государственной службе он работает свыше 12 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030105-oni-uletayut-malchik-obratilsya-k-akimu-balhasha-i-rastrogal-kaznet-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.