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О риске паводков в ближайшие дни предупредили жителей Алматинской области

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Паводки
Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Штормовое предупреждение объявили в Алматинской области - жителей региона предупредили об угрозе паводков, сообщается в официальном Telegram-канале областного ДЧС.

"В связи с прогнозом выпадения осадков в виде дождя в горной местности, в период с 25 по 26 июля 2023 имеется угроза формирования склоновых стоков, повышения уровня воды и паводков на реках Алматинской области", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей региона следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Отметим, что накануне специалисты "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на 25-27 июля. В нем сказано, что в этот период с прохождением атмосферных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, а на севере и востоке возможен град.

27 июля сильные дожди ожидаются на востоке страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030039-o-riske-pavodkov-v-blizhayshie-dni-predupredili-zhiteley-almatinskoy-oblasti/

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