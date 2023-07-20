"Обещала прийти, но так и не появилась": многодетная мать оставила детей и пропала на неделю в Актобе

Мальчик. Иллюстративное фото: Pablo Rodrigo Sanchez Remorini / Getty Images

Троих малолетних детей оставили на попечении 81-летней бабушке с инвалидностью в Актобе. Полиция разыскала их мать и составила на нее протокол, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, женщина в Актобе оставила троих малолетних детей 81-летней бабушке с инвалидностью, забрав с собой только 5-летнего ребенка.

Спустя неделю пенсионерка из-за состояния своего здоровья попросила знакомую присмотреть за детьми. Однако последняя, как сообщается, вызвала полицию – на место прибыли инспекторы ювенальной полиции.

"Нам не сразу удалось разыскать маму несовершеннолетних. В течение часа она сообщала разные версии о своем местонахождении, обещала прийти, но так и не появилась", – рассказали полицейские.

В отношении матери детей составили административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП.

Детей ради безопасности решили пометить в детский реабилитационный центр и в дом ребенка. Их состояние удовлетворительное.

Согласно части 1 статьи 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию или образованию, защите прав или интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029473-obeschala-priyti-no-tak-i-ne-poyavilas-troih-malenkih-detey-ostavili-s-babushkoy-invalidom-v-aktobe/