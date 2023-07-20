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Кинул пакет с водой с 9 этажа: астанчанке выписали штраф после шалости ребенка

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Подросток смотрит в окно
Подросток. Иллюстративное фото: Richard Drury / Getty Images

Несовершеннолетний ребенок кинул с девятого этажа пакет с водой в Астане, после чего его родителей обязали выплатить денежный штраф, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел дело об административном нарушении в отношении К. по факту совершения хулиганства несовершеннолетним.

"Несовершеннолетний Н. кинул с 9 этажа пакет с водой, тем самым совершил мелкое хулиганство, выражающееся в неуважении к окружающим", – говорится в пресс-релизе.

Согласно статье 435 КоАП, мелкое хулиганство, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК, совершенное несовершеннолетним от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в 7 МРП (24,1 тыс. тенге).

При этом в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КоАП, суд с учетом установления обстоятельств может сократить штраф, наложенный на лицо, в отношении которого возбуждено дело об адмправонарушении, и исчисляемый по абзацу 1 части 2 статьи 44 КоАП, но не более чем на 30% от общей суммы штрафа.

Смягчающими ответственность обстоятельствами суд признал раскаяние в содеянном и признание вины. Отягчающих обстоятельств не установили.

Постановлением суда К. признана виновной в совершении хулиганства несовершеннолетним, ее обязали выплатить штраф в 15 009 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029468-kinul-paket-s-vodoy-s-9-etazha-astanchanke-vypisali-shtraf-posle-shalosti-rebenka/

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