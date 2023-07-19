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LRT планируют построить в Шымкенте

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Мурат Айтенов
Мурат Айтенов. Фото: instagram.com/murat__aitenov

Систему легкорельсового транспорта планируют построить в Шымкенте. Как сообщил аким города Мурат Айтенов, проект заложен в генеральном плане города, передает "Хабар 24".

Аким Шымкента Мурат Айтенов сообщил, что в городе до 2035 года хотят построить LRT. Проект, по его словам, заложен в городском генплане, но точное решение будет принято после разработки чертежей.

"В этом году с учетом динамики роста населения вносятся изменения. Мы дали срок – месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. Вы сами видите, что подключаются LRT, BRT.

По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта. Сейчас готовятся чертежи LRT и BRT. Как это будет подключено, в дальнейшем этот вопрос обсудим с правительством. Тем не менее мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения LRТ", – сказал он на брифинге.

Айтенов добавил, что реализация проекта легкорельсового транспорта будет зависеть от предложений инвесторов, возможностей и бюджета.

Строительство LRT в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако до сих пор завершить строительство проекта пока не удалось.

Расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT завершилось в 2020 году. В мае 2021 года огласили приговор в отношении семи лиц по данному делу, однако тогда отмечалось, что главные фигуранты дела находятся в международном розыске. Через несколько месяцев суд отменил приговор по делу Astana LRT и вернул дело прокурору.

В прошлом году в столице по этому делу начался новый судебный процесс. А в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

Примерно в этот же период в суде Астаны огласили приговор по делу Astana LRT – кроме ранее осужденных семи фигурантов дела, были осуждены Канат Султанбеков и Талгат Ардан.

Напомним, что в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев, отметив, что снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким столицы Алтай Кульгинов заявил, что планируется достроить проект. По предварительным расчетам, каждый год на обслуживание LRT будет необходимо 4 млрд тенге.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил он.

В октябре премьер Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства LRT выделили еще 20 млрд тенге. Позже нынешний аким Астаны Женис Касымбек заявил, что строительство должны завершить в течение 2-3 лет.

Вчера столичный суд вынес решение по апелляции Султанбекова, Ардана и других по делу Astana LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029313-lrt-planiruyut-postroit-v-shymkente/

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