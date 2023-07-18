Ребенок сломал ключицу: воспитательнице из Костаная вынесли приговор

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Приговор в отношении воспитательницы ясли-сада № 61 огласили в суде №2 Костаная - женщину осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщается на официальном сайте областного суда.

Было установлено, что 28 июня 2022 года Д. в игровом зале группы "Көбелек"сделала замечание воспитаннику М., который сидел на стуле спиной к воспитателю, но он ее не послушал.

"Воспитатель схватила спинку стула, на котором сидел ребенок, и резким движением потянула его к себе, в результате чего последний упал со стула и получил телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

В итоге подсудимой было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того ее лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на один год.

Напомним, что скандал в одном из детских садов Костаная разгорелся в прошлом году. Родители малыша показали ролик, на котором и запечатлен момент, когда трехлетний ребенок сломал ключицу. На кадрах было видно, что воспитатель дергает на себя стул, на котором сидит малыш, из-за чего мальчик падает.

В отношении работников учреждения были приняты соответствующие меры - воспитательницу уволили, заведующая ясли-садом была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029165-rebenok-slomal-klyuchitsu-vospitatelnitse-iz-kostanaya-vynesli-prigovor/