Пассажирок, летевших из Пхукета, оштрафовали почти на 200 тыс. тенге в Алматы

Электронная сигарета. Иллюстративное фото: nd3000 / Getty Images

Двух женщин оштрафовали за курение электронных сигарет на борту самолета, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Двух женщин, 36 и 37 лет, передали сотрудникам линейного отдела полиции по акту по прилету авиарейса Пхукет – Алматы авиакомпании Air Astana.

В пресс-службе МВД отметили, что обе курили электронные сигареты на борту воздушного судна. В отношении женщин составили административные материалы по части 1-2 статьи 441 КоАП, их оштрафовали на 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Отметим, что в соответствии с частью 1-2 статьи 441 КоАП, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029131-passazhirok-letevshih-iz-phuketa-oshtrafovali-pochti-na-200-tys-tenge-v-almaty/