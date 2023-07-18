На сколько изменятся тарифы на комуслуги в Астане, рассказали в акимате

Калькулятор. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 июля в Астане изменились тарифы на ряд коммунальных услуг. На официальном сайте городского акимата сравнили нынешние цены со стоимостью комуслуг по республике.

С 1 июля в Астане тарифы на некоторые коммунальные услуги изменились.

В акимате столицы напомнили, что в рамках исполнения поручения президента по совершенствованию тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции", а также по повышению доходов и благосостояния населения 30 декабря 2022 года был принят закон о внесении изменений в закон "О естественных монополиях", в котором обозначен ряд нововведений.

"В соответствии с обновленным документом дополнены основания подачи субъектами естественных монополий заявки в уполномоченный орган на корректировку тарифа до окончания срока его действия", – рассказали в пресс-службе.

В связи с этим предприятия, оказывающие комуслуги астанчанам, подали в городской департамент Комитета по регулированию естественных монополий заявки по пересмотру уровня тарифов.

Основания, как сообщается, следующие:

дополнительные инвестиции в целях снижения износа коммунальных сетей и задействованных активов, используемых при предоставлении регулируемых услуг;

повышение Министерством энергетики тарифа на производство электрической энергии;

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы до среднестатистического уровня в соответствующей отрасли в регионе;

принятие субъектом естественных монополий на баланс имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, от местного исполнительного органа.

"На сегодня утверждены корректировки тарифов по всем базовым субъектам естественных монополий, которые ввелись с 1 июля 2023 года, за исключением тарифа по снабжению тепловой энергией, который введут с 1 августа 2023 года", – говорится в сообщении столичного акимата.

Кроме того, отмечается, что даже с учетом корректировок тарифы на коммунальные услуги в столице остаются ниже среднереспубликанских.

Например, для сравнения тариф на теплоэнергию (без учета НДС) составляет:

в Алматы – 5504,17 тенге/Гкал;

в Караганде – 3776 тенге/Гкал;

в Астане – 2765 тенге/Гкал.

Стоимость кубометра воды (без учета НДС) равна:

в Астане – 58,15 тенге;

в Караганде – 120,72 тенге;

в Актюбинской области - 93,55 тенге;

в СКО – 81,51 тенге.

Так, с учетом новых тарифов средний чек за коммунальные услуги, к примеру, на двухкомнатную квартиру составит:

за водоснабжение и канализацию (30 куб. м): дороже на 300 тенге – с 1448 до 1748 тенге;

за теплоснабжение (1,25 Гкал): вырастет на 650 тенге – с 3218 до 3871 тенге;

за электроснабжение (94 кВтч): на 335 тенге – с 1968 до 2303 тенге.

Для однокомнатной квартиры оплата следующая:

за водоснабжение и канализацию (20 куб. м): примерно вырастет на 200 тенге – с 960 до 1160 тенге;

за теплоснабжение (0,7 Гкал): на 360 тенге – с 1776 до 2137 тенге;

электроснабжение (72 кВтч): станет дороже на 200 тенге – с 1220 до 1420 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупреждали и алматинцев.

В конце прошлого года министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, что изменения цен на комуслуги по стране ожидаются во второй половине этого года. В апреле глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев выразил мнение, что тарифы в Казахстане вырастут минимум на 25%.

При этом недавно премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что рост тарифов ожидается примерно на 10-30%, назвав это умеренным повышением.

Также в правительстве разъяснили, кого из казахстанцев повышение цен на комуслуги не коснется.

"Повышение тарифов на коммунальные услуги не коснется малообеспеченных граждан. На сегодняшний день предусмотрена госуслуга – назначение жилищной помощи на покрытие затрат на комуслуги для малообеспеченных граждан", – объяснили в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029099-na-skolko-izmenyatsya-tarify-na-komuslugi-v-astane-rasskazali-v-akimate/