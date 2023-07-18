"Просто муравейник": переполненный отдыхающими пляж на Капшагае попал на видео

Городской пляж на Капшагае. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Видео с переполненного отдыхающими пляжа на Капшагае появилось в Сети. Со слов авторов ролика, на пляже отсутствуют туалеты. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-паблик Almaty_kris_p. На кадрах можно увидеть огромные толпы отдыхающих на Капшагайском водохранилище в Кунаеве, свободных мест на пляже практически нет. Автор ролика также говорит, что на городском пляже отсутствуют туалеты.

"Это разве отдых? Ужас просто", "Так много людей, там точно не отдохнешь", "Просто муравейник", "Такой отдых не для меня. Да и не отдых это совсем", – высказались казахстанцы.

В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что поток отдыхающих на Капшагайское водохранилище возрос в связи с жаркими погодными условиями.

"В прошлом году территорию Капшагайского водохранилища посетило около 1 млн отдыхающих. В текущем году, согласно прогнозам, эта цифра достигнет 1,2 млн человек. Поток отдыхающих на водохранилище возрос в связи с жаркими погодными условиями.

Для развития внутреннего туризма отделом ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Кунаева проводятся работы по реконструкции городского пляжа №5 и строительство пляжа №8. В итоге все городские пляжи приобретут единый архитектурный стиль, будет обновлена инфраструктура и коммуникации", – рассказали в ведомстве.

Также в акимате добавили, что на пляжах функционируют 14 туалетов. Стоимость посещения составляет 100-150 тенге.

"Туалеты также имеются на всех базах отдыха, расположенных вдоль береговой линии. Уборка туалетов производится три раза в день, согласно санитарным нормам", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что плотный поток автомобилей по направлению Кунаев-Алматы и обратно образуется только в выходные дни.

Напомним, в минувшие выходные семья из восьми человек каталась на катамаране и едва не утонула на Капшагайском водохранилище.

Еще раньше на Капшагайском водохранилище трое парней упали с катамарана и тоже едва не утонули.

Добавим, что спасатели рассказали, какие правила поведения необходимо соблюдать в воде:

купайтесь только в специально оборудованных местах для купания, где есть официальное разрешение и служба спасения;

не входите глубже в воду, если не умеете плавать;

во время купания следите друг за другом;

не заплывайте от берега дальше установленных знаков;

не приближайтесь к проходящим катерам и лодкам;

не прыгайте в воду с моста, с лодки, катамарана;

не купайтесь в воде много времени, вы можете замерзнуть или устать;

не купайтесь в нетрезвом состоянии или в темное время суток;

не оставляйте детей на берегу водоемов без присмотра взрослых, контролируйте их;

не создавайте опасной ситуации в воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029057-prosto-muraveynik-perepolnennyy-otdyhayuschimi-plyazh-na-kapshagae-popal-na-video/