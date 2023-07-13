"Думали, после ЕНТ нас ничто не удивит": глава Наццентра тестирования об уловках педагогов при сдаче тестов

Педагог на тестировании. Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev

Глава Национального центра тестирования Руслан Емелбаев опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором показал уловки некоторых педагогов при сдаче экзамена по оценке знаний.

"Друзья, внимательно посмотрите на эти видео. Это не вырезки какого-нибудь экшн-фильма. Все происходило в реальной жизни... 10 июля по стране стартовала Оценка знаний педагогов. Однако, кажется, некоторые учителя пришли надеясь не на свои знания, а на уловки", – написал глава Наццентра тестирования Руслан Емелбаев.

По его словам, в одном регионе за один день были выявлены нарушения у 34 педагогов, из-за чего их лишили права сдать данное тестирование на 5 лет.

"Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Но уловки некоторых учителей переплюнули уловки детей. По данным фактам будут приняты меры и переданы в компетентные органы", – отметил Емелбаев.

Он отметил, что профессия педагога требует большой ответственности, а подобные действия пятнают звание учителя.

В посте Емелбаев также опубликовал два соответствующих фото и видео.

Напомним, что 5 июля в Казахстане завершилось Единое национальное тестирование, стартовавшее 18 мая.

За период его проведения возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека, еще 312 человек удалили из аудитории с аннулированием результатов за нарушение правил.

Кроме того, у некоторых из абитуриентов изъяли скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы.

При этом ранее в НЦТ предупреждали, что до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей с прошедших тестирований. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего аннулируют.

Оценка знаний педагогов – процедура, проводимая в целях определения уровня профессиональной компетентности педагога по тестам, разработанным уполномоченным органом в области образования, говорится на сайте Наццентра тестирования.

Всего на данном тестировании 30 заданий. Педагогам дается 80 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028444-dumali-posle-ent-nas-nichto-ne-udivit-glava-natstsentra-testirovaniya-ob-ulovkah-pedagogov-pri-sdache-testov/