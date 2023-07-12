Табун лошадей погиб от удара молнии в Жамбылской области (видео)

Лошади. Иллюстративное фото: pixabay.com

В районе имени Турара Рыскулова Жамбылской области от удара молнии погиб табун лошадей. Лишившиеся скота сельчане просят помощи у государства, передает телеканал "Хабар 24".

Инцидент произошел в горной местности близ села Теренозек. Житель села Нурболат Мырзакулов уже 20 лет занимается садоводством и животноводством. Два года назад мужчина получил льготный кредит на 3,5 млн тенге и купил лошадей.

Но несколько дней назад скот убила молния. В итоге конюшня опустела. Фермер говорит, что такая ситуация в области произошла впервые.

"В залог я поставил дом на фазенде и еще один в селе. Взял кредит, закупил лошадей. Конечно, не ожидал, что останусь ни с чем. Ущерб – 5 миллионов тенге. Как мне теперь быть? Если у меня заберут дом в ауле, то где я буду жить с семьей?" - недоумевает Нурболат.

В такой же ситуации вместе с Нурболатом оказались еще 7 семей села Теренозек. У них от удара молнии погибли 26 лошадей. Скот для сельчан был единственным источником дохода. Теперь жители в растерянности и не знают, кто возместит им ущерб. Они обратились за помощью в районный акимат.

"Мы занимаемся животноводством и живем за счет этого, больше у нас ничего нет. Знаем, что если скот, например, болеет бруцеллезом, то выплачивается компенсация. Конечно, хотелось бы получить аналогичную помощь и за гибель скота от молнии. Нам очень важна финансовая поддержка", - поделился житель Теренозека Жандархан Мамытбеков.

По словам представителей местных властей, компенсацию выплачивает государство в случае объявления официального чрезвычайного положения и при массовом заболевании скота. А такой единичный случай, как сейчас, необходимо изучить.

"По данному факту по поручению акима района создана комиссия. В ее составе компетентные органы и юристы. Они выясняют все обстоятельства.

Этот случай находится на постоянном контроле акимата района. Туши же погибших от молнии лошадей утилизируют в горном ущелье, чтобы исключить риск распространения болезней", - сообщил заместитель акима района имени Т. Рыскулова Алибек Терликбаев.

На сайте МЧС РФ сообщается, что во время грозы основную опасность представляет удар молнии.

Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния - светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.

Если Вы находитесь в сельской местности:

Закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если Вы находитесь в лесу:

Укройтесь на низкорослом участке леса.

Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Если Вы находитесь вблизи водоемов:

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если Вы находитесь в степи, поле:

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом:

Немедленно прекратите их.

Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м.

Если гроза застала Вас в автомобиле:

Не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028285-tabun-loshadey-pogib-ot-udara-molnii-v-zhambylskoy-oblasti-video/