Полиция обратилась к алматинцам

Сотрудник МВД. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские призвали алматинцев не сорить на улицах города и напомнили о штрафе в размере 5 МРП, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"На сегодняшний день основным рычагом профилактики уличных преступлений является своевременное пресечение административных правонарушений, также проявление нулевой терпимости к их совершению.

Особое значение данному направлению отводится потому, что безнаказанность за совершение мелких правонарушений, будь то выброс мусора, нарушение правил дорожного движения и другие противоправные проявления, приводит к созданию предпосылок для совершения гражданами в дальнейшем более тяжких поступков или преступлений", – сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

В ведомстве отметили, что загрязнение мест общественного пользования является правонарушением, за совершение которого предусмотрена ответственность по статье 434-2 КоАП РК в виде штрафа в размере 5 МРП (17 тыс. 250 тенге).

Как сообщили в МВД, с начала года в Алматы стражами порядка выявлены 5370 правонарушений, связанных с загрязнением мест общественного пользования. Сумма штрафа составила более 91 млн тенге.

В полиции добавили, что они ведут мониторинг соцсетей для пресечения подобного рода правонарушений.

Напомним, кучи мусора оставили продавцы цветов после 8 марта в Алматы. В результате все силы городских служб, вместо исполнения своих прямых обязанностей по очистке территории города, были направлены на уборку мест стихийной торговли и приведению данных участков в соответствие с санитарными нормами.

Между тем аналитики сообщают, что в Казахстане заметно подорожал сектор услуг, в том числе и тарифы за вывоз мусора.

Отмечается, что по итогам октября 2022 года тарифы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) за год выросли на 13,6%. Таким образом средний чек за вывоз мусора по стране в октябре составил 322 тенге на одного человека. Больше всего за вывоз мусора платят жители города Алматы – 553 тенге на человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028258-almatintsev-prizvali-ne-sorit-na-ulitsah/