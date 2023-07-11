"Качество оставляет желать лучшего": Токаев призвал упорядочить строительство жилья в Астане

Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы указал на необходимость упорядочить строительство жилья, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент выделил ряд проблем. В том числе вопрос водообеспечения Астаны и формирования единого архитектурного облика столицы.

Отдельные строительные компании, по словам президента, ставят свои интересы выше качества жизни граждан. В итоге из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки.

"На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы. Необходимо упорядочить строительство жилья. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетом, по его словам, должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028199-kachestvo-ostavlyaet-zhelat-luchshego-tokaev-prizval-uporyadochit-stroitelstvo-zhilya-v-astane/