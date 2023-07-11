Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Качество оставляет желать лучшего": Токаев призвал упорядочить строительство жилья в Астане

Опубликовано:

Строитель на стройке
Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы указал на необходимость упорядочить строительство жилья, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент выделил ряд проблем. В том числе вопрос водообеспечения Астаны и формирования единого архитектурного облика столицы.

Отдельные строительные компании, по словам президента, ставят свои интересы выше качества жизни граждан. В итоге из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки.

"На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы. Необходимо упорядочить строительство жилья. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетом, по его словам, должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028199-kachestvo-ostavlyaet-zhelat-luchshego-tokaev-prizval-uporyadochit-stroitelstvo-zhilya-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.